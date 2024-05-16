Игрок «Енисея» Хозин рассказал об угрозах в свой адрес после драки в Красноярске

Защитник «Енисея» Владимир Хозин рассказал свою версию инцидента, произошедшего на базе отдыха «Зеленка» под Красноярском.

Ранее сообщалось, что Хозин и его одноклубник Вячеслав Бардыбахин устроили драку с местными жителями. Инцидент произошел 13 мая. По словам женщины, которая была участницей конфликта, игроки «Енисея» нарушали правила поведения и громко слушали музыку, после чего отдыхающие вызвали Росгвардию, которой не удалось усмирить футболистов.

«Это был наш выходной. Мы отдыхали семьями, никого не трогали, никого не беспокоили. Но одна из компаний посчитала, что мы им мешаем. Только им и ни кому больше. Мы подошли уточнить, чем мы мешаем и почему нельзя решить этот вопрос без Росгвардии. С их стороны неоднократно были нецензурные выражения в наш адрес. Мы не обращали внимания на их провокации. На видео с территории базы отдыха видно, как на меня бросается мужчина и начинает зверски избивать. Я только пытаюсь прикрыть хоть как-то лицо и голову», — приводит Sport24 слова Хозина.

Также защитник заявил, что после этой ситуации ему неоднократно поступали угрозы со стороны участницы конфликта.

«За все эти дни неоднократные звучали угрозы со стороны девушки Лили. Она говорила, что если мы не пойдем на ее условия, финансовые условия — то все узнают о нас и ситуация будет против нас. Всем моим словам есть подтверждения», — добавил он.

Очевидцы сообщили, что футболисты «Енисея» не являются инициаторами драки, которая произошла на базе отдыха. При этом в клубе завили, что по поводу инцидента правоохранительными органами проводится проверка.