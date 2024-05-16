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Сегодня, 18:55

«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем»

Руслан Минаев
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«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Романа Кудрявцева. Гости отыгрались на 45+2-й минуте — отметился Ишхан Гелоян.

«Арсенал» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице первой лиге. «Родина» с 52 очками расположилась на 4-й строчке и опережает тульский клуб по дополнительным показателям.

«Ленинградец» с 31 очков — на 16-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 24-й тур
16 мая, 17:00. Рощино Арена (Рощино)
Ленинградец
1:1
Арсенал Т
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
ФК Ленинградец
0
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«Тюмень» победила «СКА-Хабаровск»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 31 16 8 7 46-23 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
6
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
7
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
8
 Шинник 31 12 8 11 36-40 44
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Нефтехимик 31 11 9 11 30-29 42
11
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 31 5 13 13 26-43 28
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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8.05 17:00
Алания – Родина
 1 : 2
8.05 18:00
Сокол – Черноморец
 0 : 0
8.05 19:00
КАМАЗ – Енисей
 1 : 1
8.05 19:30
Динамо Мх – Химки
 1 : 0
16.05 15:00
Тюмень – СКА-Хаб.
 1 : 0
16.05 17:00
Ленинградец – Арсенал
 1 : 1
16.05 18:00
Волгарь – Нефтехимик
 - : -
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Шинник – Акрон
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Ислам Машуков

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Иван Тимошенко

Родина

 13
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Илья Петров

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Бутта Магомедов

Химки

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Никита Глушков

Енисей, Акрон

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И К Ж
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Сокол, Родина

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