«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем»

«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Романа Кудрявцева. Гости отыгрались на 45+2-й минуте — отметился Ишхан Гелоян.

«Арсенал» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице первой лиге. «Родина» с 52 очками расположилась на 4-й строчке и опережает тульский клуб по дополнительным показателям.

«Ленинградец» с 31 очков — на 16-й строчке.