«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем»
«Арсенал» на выезде сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.
Хозяева открыли счет на 12-й минуте благодаря голу Романа Кудрявцева. Гости отыгрались на 45+2-й минуте — отметился Ишхан Гелоян.
«Арсенал» набрал 52 очка и занимает 5-е место в таблице первой лиге. «Родина» с 52 очками расположилась на 4-й строчке и опережает тульский клуб по дополнительным показателям.
«Ленинградец» с 31 очков — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|32
|18
|6
|8
|53-38
|60
|
2
|Динамо Мх
|32
|17
|7
|8
|35-17
|58
|
3
|Акрон
|31
|16
|8
|7
|46-23
|56
|
4
|Родина
|32
|14
|10
|8
|50-29
|52
|
5
|Арсенал
|32
|12
|16
|4
|38-24
|52
|
6
|Енисей
|32
|13
|6
|13
|51-40
|45
|
7
|Тюмень
|32
|12
|9
|11
|34-33
|45
|
8
|Шинник
|31
|12
|8
|11
|36-40
|44
|
9
|Алания
|32
|10
|13
|9
|39-42
|43
|
10
|Нефтехимик
|31
|11
|9
|11
|30-29
|42
|
11
|СКА-Хаб.
|32
|11
|8
|13
|32-33
|41
|
12
|КАМАЗ
|32
|10
|11
|11
|29-32
|41
|
13
|Торпедо
|31
|10
|10
|11
|28-30
|40
|
14
|Черноморец
|32
|7
|14
|11
|29-34
|35
|
15
|Сокол
|32
|8
|8
|16
|29-52
|32
|
16
|Ленинградец
|32
|7
|10
|15
|23-40
|31
|
17
|Волгарь
|31
|5
|13
|13
|26-43
|28
|
18
|Кубань
|31
|5
|8
|18
|20-49
|23
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.05
|17:00
|
Алания – Родина
|1 : 2
|8.05
|18:00
|
Сокол – Черноморец
|0 : 0
|8.05
|19:00
|
КАМАЗ – Енисей
|1 : 1
|8.05
|19:30
|
Динамо Мх – Химки
|1 : 0
|16.05
|15:00
|
Тюмень – СКА-Хаб.
|1 : 0
|16.05
|17:00
|
Ленинградец – Арсенал
|1 : 1
|16.05
|18:00
|
Волгарь – Нефтехимик
|- : -
|16.05
|18:30
|
Шинник – Акрон
|- : -
|16.05
|19:30
|
Торпедо – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|16
|
|
Ислам Машуков
Алания
|14
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|13
|П
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|7
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|7
|
|
Никита Глушков
Енисей, Акрон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|21
|2
|5
|
|
Заурбек Плиев
Сокол, Родина
|18
|1
|6
|
|
Заур Тарба
Алания
|26
|1
|6
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