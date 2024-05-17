Футболист «Акрона» Галоян: «Думаем только о прямом выходе в РПЛ, никаких стыков»

Полузащитник «Акрона» Артур Галоян назвал причины поражения тольяттинцев в матче перенесенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги с «Шинником» (0:1).

«Я не думаю, что мы проседали. «Шинник» больше контратаковал. Нашел погрешность в обороне и забил. Было тяжело комбинировать. Нам надо было просто играть более вертикально. Соперник вдесятером сидел в защите, было тяжело вскрывать оборону. Мы не реализовали свои моменты. Качество поля? Все в равных условиях. Да, такое поле не очень подходит под наш футбол. Но нужно ко всему привыкать», — цитирует Галояна Metaratings.ru.

Также футболист заявил, что команда настроена на прямой выход в РПЛ.

«Мы не думаем о стыках. Думаем только о прямом выходе», — добавил он.

«Акрон» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Заура Тедеева уступает 4 очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы и 2 балла — «Химкам». Ранее стало известно, что клуб из Тольятти получил лиценцию на следующий сезон РПЛ.