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Футболист «Акрона» Галоян: «Думаем только о прямом выходе в РПЛ, никаких стыков»

Алина Савинова
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Полузащитник «Акрона» Артур Галоян назвал причины поражения тольяттинцев в матче перенесенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги с «Шинником» (0:1).

«Я не думаю, что мы проседали. «Шинник» больше контратаковал. Нашел погрешность в обороне и забил. Было тяжело комбинировать. Нам надо было просто играть более вертикально. Соперник вдесятером сидел в защите, было тяжело вскрывать оборону. Мы не реализовали свои моменты. Качество поля? Все в равных условиях. Да, такое поле не очень подходит под наш футбол. Но нужно ко всему привыкать», — цитирует Галояна Metaratings.ru.

Также футболист заявил, что команда настроена на прямой выход в РПЛ.

«Мы не думаем о стыках. Думаем только о прямом выходе», — добавил он.

«Акрон» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Заура Тедеева уступает 4 очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы и 2 балла — «Химкам». Ранее стало известно, что клуб из Тольятти получил лиценцию на следующий сезон РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Акрон
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РФС отказал «Арсеналу», «СКА-Хабаровску» и «Торпедо» в выдаче лицензии для участия в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
6
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
7
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
8
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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Черноморец – Енисей
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Динамо Мх – Родина
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20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
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20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
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Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
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