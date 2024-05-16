В комитете по этике РФС прокомментировали ситуацию с дракой футболистов «Енисея»

Председатель комитета по этике РФС Андрей Стукалов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, будет ли на очередном заседании рассматриваться драка футболистов «Енисея» с отдыхающими на базе отдыха в Красноярске.

«По данному инциденту пока документов не получали», — сказал Стукалов «СЭ».

Участниками конфликта с семьей отдыхающих на базе отдыха «Зеленка» в Красноярске стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.