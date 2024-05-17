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Главный тренер «Шинника» Черышев провел весь матч с «Акроном» с иконой в руках

Виктория Кравченко
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Дмитрий Черышев.
Фото ФК «Шинник»

Вчера, 16 мая, «Шинник» дома обыграл «Акрон» в матче 24-го тура первой лиги — 1:0. Победный гол забил нападающий Игорь Андреев.

В трансляцию матча попал кадр, как главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев смотрит матч с иконой в руках.

Специалист возглавляет команду с декабря 2023 года. Под его руководством «Шинник» провел 12 матчей, одержал 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

После 32 туров «Шинник» занимает 6-е место в первой лиге с 47 очками. Ярославцы находятся в 5 очках от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ.

ФК Акрон
ФК Шинник
Дмитрий Черышев
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Футболист «Акрона» Галоян: «Думаем только о прямом выходе в РПЛ, никаких стыков»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
6
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
7
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
8
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 - : -
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 - : -
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
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