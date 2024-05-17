Главный тренер «Шинника» Черышев провел весь матч с «Акроном» с иконой в руках

Вчера, 16 мая, «Шинник» дома обыграл «Акрон» в матче 24-го тура первой лиги — 1:0. Победный гол забил нападающий Игорь Андреев.

В трансляцию матча попал кадр, как главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев смотрит матч с иконой в руках.

Специалист возглавляет команду с декабря 2023 года. Под его руководством «Шинник» провел 12 матчей, одержал 7 побед, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения.

После 32 туров «Шинник» занимает 6-е место в первой лиге с 47 очками. Ярославцы находятся в 5 очках от зоны стыковых матчей за право выхода в РПЛ.