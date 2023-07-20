Спортивный директор «Родины» Зинин: «Фищенко решил оставить себе российское гражданство»
Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что полузащитник команды Руслан Фищенко передумал менять спортивное гражданство.
«Руслан Фищенко принял решение оставить себе российское гражданство. Футболист намерен выйти с «Родиной» в РПЛ и получить вызов в сборную России», — цитирует Зинина Sport24.
Ранее сообщалось, что футболист может получить азербайджанский паспорт.
Фищенко перешел в «Родину» этой зимой. В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел 36 матчей в составе московской команды во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Тюмень
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|СКА-Хаб.
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
11
|Ленинградец
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|- : -
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|- : -
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Егор Иванов
Енисей
|1
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1
|
|
Руслан Аюкин
КАМАЗ
|1
|0
|1
Новости