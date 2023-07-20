Спортивный директор «Родины» Зинин: «Фищенко решил оставить себе российское гражданство»

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказал, что полузащитник команды Руслан Фищенко передумал менять спортивное гражданство.

«Руслан Фищенко принял решение оставить себе российское гражданство. Футболист намерен выйти с «Родиной» в РПЛ и получить вызов в сборную России», — цитирует Зинина Sport24.

Ранее сообщалось, что футболист может получить азербайджанский паспорт.

Фищенко перешел в «Родину» этой зимой. В минувшем сезоне 23-летний полузащитник провел 36 матчей в составе московской команды во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.