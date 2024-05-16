«Торпедо» выиграло у «Кубани» в матче первой лиги

«Торпедо» дома победило «Кубань» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

На 5-й минуте встречи гол забил нападающий Илья Стефанович.

«Торпедо» набрало 43 очка и поднялось на 9-е место в турнирной таблице первой лиги. «Кубань» с 23 очками — на последней, 18-й, строчке.