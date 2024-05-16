«Волгарь» победил «Нефтехимик» в меньшинстве в матче первой лиги

«Волгарь» дома победил «Нефтехимик» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Гол на 75-й минуте забил хавбек хозяев Данил Кленкин. Клуб из Астрахани с 59-й минуте играл в меньшинстве после удаления защитника Ильи Зуева.

«Волгарь» набрал 31 очко и занимает 17-е место в таблице первой лиги. «Нефтехимик» с 42 очками — на 11-й строчке.