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«Волгарь» победил «Нефтехимик» в меньшинстве в матче первой лиги

Руслан Минаев
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«Волгарь» дома победил «Нефтехимик» в матче 24-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Гол на 75-й минуте забил хавбек хозяев Данил Кленкин. Клуб из Астрахани с 59-й минуте играл в меньшинстве после удаления защитника Ильи Зуева.

«Волгарь» набрал 31 очко и занимает 17-е место в таблице первой лиги. «Нефтехимик» с 42 очками — на 11-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 24-й тур
16 мая, 18:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
1:0
Нефтехимик

Первая лига
ФК Волгарь
ФК Нефтехимик
0
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«Арсенал» сыграл вничью с «Ленинградцем»

«Акрон» проиграл «Шиннику» и упустил шанс подняться на второе место в первой лиге
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
5
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
6
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
7
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
8
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
11
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 Торпедо 31 10 10 11 28-30 40
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
18
 Кубань 31 5 8 18 20-49 23
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18.05 15:00
Черноморец – Енисей
 - : -
18.05 19:00
Динамо Мх – Родина
 - : -
20.05 12:00
СКА-Хаб. – Алания
 - : -
20.05 17:00
Тюмень – КАМАЗ
 - : -
20.05 17:45
Арсенал – Акрон
 - : -
20.05 18:00
Нефтехимик – Ленинградец
 - : -
20.05 18:00
Кубань – Химки
 - : -
20.05 18:00
Сокол – Волгарь
 - : -
20.05 19:30
Торпедо – Шинник
 - : -
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Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

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Ислам Машуков

Алания

 14
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Иван Тимошенко

Родина

 13
П
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Илья Петров

СКА-Хабаровск

 7
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Бутта Магомедов

Химки

 7
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей, Акрон

 6
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 21 2 5
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 18 1 6
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Заур Тарба

Алания

 26 1 6
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