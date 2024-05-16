Защитник «Енисея» Бардыбахин отказался комментировать ситуацию с дракой

Защитник «Енисея» Вячеслав Бардыбахин в разговоре с «СЭ» отказался комментировать инцидент с дракой на базе отдыха в Красноярске.

«Извините, пока я комментировать не буду. Пока не готов», — сказал Бардыбахин «СЭ».

Потасовка произошла 13 мая. Участниками конфликта с отдыхающей семьей стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.

По словам женщины, которая стала участницей конфликта, футболисты вышли с ней на связь 14 мая и предлагали 250 тысяч рублей, чтобы замять ситуацию.