Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:36

В деле Промеса нет изменений, футболиста выпустили под залог

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса не произошло изменений, несмотря на то, что футболиста освободили из-под стражи в Дубае (ОАЭ).

Игроку изменили меру пресечения и отпустили под залог.

В пятницу, 17 мая, издание Het Parool сообщило, что Промеса отпустили на свободу на определенных условиях, о которых не уточняется. Известно, что футболисту запрещено покидать территорию ОАЭ.

Зимой 2024 года Промес отправился в Дубай на сборы вместе со «Спартаком», но не смог вернуться с командой в Москву. Позднее стало известно, что во время сборов футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Игрок был задержан местной полицией, когда собирался улетать в Москву.

В марте Промес был помещен под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. На родине футболист приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, а в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.

11
7
Читайте также
Клубы АПЛ могут отказаться от ВАР с сезона-2024/25
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Спартак» лишится Дуарте и Бальде, интерес к Тюкавину может быть фейком, в «Краснодар» охотится за Кеннеди. Главные трансферные слухи РПЛ на 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Промес и «Спартак»: приговор в Нидерландах и задержание в ОАЭ
Het Parool: Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае
Литвинов: «Скучаю по Промесу. Когда я играл в академии, Квинси был для меня примером»
Суд Амстердама рассмотрит апелляцию Промеса 20 сентября
Игрок «Спартака» Литвинов: «Промес — член нашей семьи. Остается надежда, что он вернется»
Малышев отреагировал на ситуацию Промеса в Дубае
Адвокат Бушманов считает, что Промес может избежать экстрадиции в Нидерланды и вернуться в Россию из ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Het Parool: Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае

Аленичев: «Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, состав нужно менять на 30 процентов»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости