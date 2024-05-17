В деле Промеса нет изменений, футболиста выпустили под залог

Как стало известно «СЭ», в деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса не произошло изменений, несмотря на то, что футболиста освободили из-под стражи в Дубае (ОАЭ).

Игроку изменили меру пресечения и отпустили под залог.

В пятницу, 17 мая, издание Het Parool сообщило, что Промеса отпустили на свободу на определенных условиях, о которых не уточняется. Известно, что футболисту запрещено покидать территорию ОАЭ.

Зимой 2024 года Промес отправился в Дубай на сборы вместе со «Спартаком», но не смог вернуться с командой в Москву. Позднее стало известно, что во время сборов футболист попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Игрок был задержан местной полицией, когда собирался улетать в Москву.

В марте Промес был помещен под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока. На родине футболист приговорен к двум тюремным срокам. В июне 2023 года его приговорили к полутора годам заключения за нападение на двоюродного брата, а в феврале 2024 года — еще к шести годам по делу о контрабанде наркотиков.