Тренер «Акрона» Тедеев — о поражении от «Шинника»: «Мы заслуживали как минимум сыграть вничью»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение команды в матче перенесенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги с «Шинником» (0:1).

«В первом тайме мы не могли сохранять мяч на половине поля соперника, потому что большую часть времени мяч находился в воздухе, а прием верховых мячей — не самая сильная сторона нашей команды. В первой половине нам не хватило способности сохранять мячи у чужой штрафной, чтобы реализовывать наши моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Мы забрасывали мячи за спину соперникам, играли более вертикально, создавали моменты после стандартных положений. В принципе, мы не можем быть довольны нашей игрой во втором тайме. Мы заслуживали как минимум сыграть вничью. Ничья была бы более закономерным результатом», — цитирует Тедеева Metaratings.ru.

«Акрон» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Тедеева уступает 4 очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы и 2 балла — «Химкам».