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Тренер «Акрона» Тедеев — о поражении от «Шинника»: «Мы заслуживали как минимум сыграть вничью»

Алина Савинова
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал поражение команды в матче перенесенного 24-го тура Мелбет-Первой лиги с «Шинником» (0:1).

«В первом тайме мы не могли сохранять мяч на половине поля соперника, потому что большую часть времени мяч находился в воздухе, а прием верховых мячей — не самая сильная сторона нашей команды. В первой половине нам не хватило способности сохранять мячи у чужой штрафной, чтобы реализовывать наши моменты. Во втором тайме мы стали играть лучше. Мы забрасывали мячи за спину соперникам, играли более вертикально, создавали моменты после стандартных положений. В принципе, мы не можем быть довольны нашей игрой во втором тайме. Мы заслуживали как минимум сыграть вничью. Ничья была бы более закономерным результатом», — цитирует Тедеева Metaratings.ru.

«Акрон» с 56 очками занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. Команда Тедеева уступает 4 очка лидирующему «Динамо» из Махачкалы и 2 балла — «Химкам».

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Заур Тедеев
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«Торпедо» выиграло у «Кубани» в матче первой лиги
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 И В Н П +/- О
1
 Химки 32 18 6 8 53-38 60
2
 Динамо Мх 32 17 7 8 35-17 58
3
 Акрон 32 16 8 8 46-24 56
4
 Арсенал 32 12 16 4 38-24 52
5
 Родина 32 14 10 8 50-29 52
6
 Шинник 32 13 8 11 37-40 47
7
 Тюмень 32 12 9 11 34-33 45
8
 Енисей 32 13 6 13 51-40 45
9
 Алания 32 10 13 9 39-42 43
10
 Торпедо 32 11 10 11 29-30 43
11
 Нефтехимик 32 11 9 12 30-30 42
12
 КАМАЗ 32 10 11 11 29-32 41
13
 СКА-Хаб. 32 11 8 13 32-33 41
14
 Черноморец 32 7 14 11 29-34 35
15
 Сокол 32 8 8 16 29-52 32
16
 Ленинградец 32 7 10 15 23-40 31
17
 Волгарь 32 6 13 13 27-43 31
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 Кубань 32 5 8 19 20-50 23
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