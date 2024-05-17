В РПЛ наказаны и не судят 11 арбитров

В четверг, 16 мая, департамент судейства РФС объявил арбитров, назначенных на матчи очередных туров РПЛ и первой лиги.

Исходя из выбора, можно предположить, что наказаны и отстранены от работы 11 рефери, допущенных к обслуживанию матчей чемпионата России-2023/24. То же самое было в ноябре прошлого года — перед играми 15-го тура РПЛ.

Больше месяца остаются без назначений Егор Болховитин (ассистент судьи в матче «Урал» — «Динамо»), Артур Федоров (ВАР в игре в Екатеринбурге) и Антон Фролов (АВАР в той же встрече).

Не работают в РПЛ судьи Рафаэль Шафеев (после матча первой лиги «Родина» — «Арсенал»), Евгений Турбин (после кубковой игры ЦСКА — «Зенит») и Евгений Кукуляк (после встречи «Сочи» — «Пари НН»).

Нет назначений у ассистентов Алексея Стипиди («Балтика» — ЦСКА), Дмитрия Семенова («Зенит» — «Рубин»), Владислава Назарова («Локомотив» — «Ростов»), Арама Петросяна («Факел» — «Зенит») и Рустама Мухтарова («Балтика» — «Динамо»).