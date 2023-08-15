В «Акроне» отреагировали на возможный уход Калешина в «Ахмат»
Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, готов ли он к уходу главного тренера клуба Евгения Калешина.
Ранее сообщалось, что Калешин является одним из кандидатов на пост в «Ахмат».
«Это все гипотетически. Я не очень люблю обсуждать «если бы да кабы». Сейчас контекста для такого разговора нет. Нам очень важен контекст. Все будет зависеть от конкретной ситуации», — цитирует Власова «РБ Спорт».
45-летний тренер возглавляет команду из Тольятти с сентября 2022 года.
Во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.
После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
4
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
9
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
10
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
11
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
12
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Волгарь
|5
|0
|0
|5
|3-11
|0
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|- : -
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|- : -
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|- : -
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|- : -
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|- : -
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|- : -
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0