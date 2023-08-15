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Сегодня, 20:40

В «Акроне» отреагировали на возможный уход Калешина в «Ахмат»

Руслан Минаев
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Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов ответил на вопрос, готов ли он к уходу главного тренера клуба Евгения Калешина.

Ранее сообщалось, что Калешин является одним из кандидатов на пост в «Ахмат».

«Это все гипотетически. Я не очень люблю обсуждать «если бы да кабы». Сейчас контекста для такого разговора нет. Нам очень важен контекст. Все будет зависеть от конкретной ситуации», — цитирует Власова «РБ Спорт».

45-летний тренер возглавляет команду из Тольятти с сентября 2022 года.

Во вторник, 15 августа, «Ахмат» объявил об отставке Ташуева, который был главным тренером команды с сентября 2022 года. Под его руководством грозненцы заняли пятое место в чемпионате России-2022/23.

После 4 туров РПЛ-2023/24 «Ахмат» занимает 11-е место с 3 очками.

Источник: РБ Спорт
ФК Акрон
ФК Ахмат
Евгений Калешин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 Алания 5 3 1 1 6-2 10
3
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
4
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
6
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
9
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
10
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
13
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
14
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
18
 Волгарь 5 0 0 5 3-11 0
Результаты / календарь
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34 тур
19.08 17:00
Шинник – Кубань
 - : -
19.08 17:30
Сокол – Химки
 - : -
19.08 18:00
Волгарь – Енисей
 - : -
20.08 10:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 - : -
20.08 17:00
Тюмень – Динамо Мх
 - : -
20.08 18:00
Ленинградец – Акрон
 - : -
20.08 18:00
Родина – Алания
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
21.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
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Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

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Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Кирилл Никитин

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СКА-Хабаровск

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П
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Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

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Владислав Левин

Владислав Левин

Арсенал Т

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Никита Печенкин

Никита Печенкин

Тюмень

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Валерий Кичин

Валерий Кичин

Енисей

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