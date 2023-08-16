КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на два матча после удаления в матче с «Родиной»
Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил дисквалификацию после красной карточки, которую специалист получил в матче 5-го тура первой лиги против «Родины» (2:0).
КДК РФС отказал «Химкам» в удовлетворении заявления об отмене красной карточки и дисквалифицировал главного тренера подмосковной команды на два матча, один из которых условно. Кроме того, он оштрафован на 100 тысяч рублей.
Для Талалаева установлен испытательный срок — 1 год с момента принятия решения.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|5
|4
|0
|1
|12-3
|12
|
2
|Алания
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
3
|СКА-Хаб.
|5
|3
|1
|1
|6-2
|10
|
4
|Сокол
|5
|3
|1
|1
|5-6
|10
|
5
|Тюмень
|5
|3
|0
|2
|9-5
|9
|
6
|Химки
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|
7
|КАМАЗ
|5
|3
|0
|2
|5-5
|9
|
8
|Торпедо
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
9
|Динамо Мх
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
10
|Черноморец
|5
|1
|4
|0
|5-4
|7
|
11
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
12
|Шинник
|5
|2
|0
|3
|6-8
|6
|
13
|Родина
|5
|1
|3
|1
|6-4
|6
|
14
|Арсенал
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
15
|Ленинградец
|5
|1
|2
|2
|2-6
|5
|
16
|Кубань
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
17
|Нефтехимик
|5
|1
|1
|3
|3-6
|4
|
18
|Волгарь
|5
|0
|0
|5
|3-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.08
|17:00
|
Шинник – Кубань
|- : -
|19.08
|17:30
|
Сокол – Химки
|- : -
|19.08
|18:00
|
Волгарь – Енисей
|- : -
|20.08
|10:00
|
СКА-Хаб. – Черноморец
|- : -
|20.08
|17:00
|
Тюмень – Динамо Мх
|- : -
|20.08
|18:00
|
Ленинградец – Акрон
|- : -
|20.08
|18:00
|
Родина – Алания
|- : -
|21.08
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|- : -
|21.08
|19:24
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Антон Килин
Акрон
|3
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|2
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0
Новости