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Сегодня, 18:50

Гаджиев рассказал, чем первая лига превосходит РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, почему болельщикам и журналистам нужно больше уделять внимания первой лиге.

«В первой лиге выше интрига, больше борьбы и конкуренции. Много равных команд, в отличие от РПЛ. В первой лиге нет проходных матчей. Мастерство, конечно, ниже, но все компенсируется борьбой и движением. И у нас нет Fan ID. У нас стадион небольшой и заполняется на 80-90 процентов. Тысяч пять точно ходит. Если удачно сыграем предстоящие матчи, мест вообще не будет, останутся свободными только гостевые», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Махачкалинское «Динамо» после пяти туров первой лиги занимает девятую строчку в турнирной таблице (7 очков). Следующий матч команда проведет 20 августа против «Тюмени».

Источник: Legalbet
Первая лига
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 5 4 0 1 12-3 12
2
 Алания 5 3 1 1 6-2 10
3
 СКА-Хаб. 5 3 1 1 6-2 10
4
 Сокол 5 3 1 1 5-6 10
5
 Тюмень 5 3 0 2 9-5 9
6
 Химки 5 3 0 2 7-6 9
7
 КАМАЗ 5 3 0 2 5-5 9
8
 Торпедо 5 2 1 2 5-5 7
9
 Динамо Мх 5 2 1 2 3-3 7
10
 Черноморец 5 1 4 0 5-4 7
11
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
12
 Шинник 5 2 0 3 6-8 6
13
 Родина 5 1 3 1 6-4 6
14
 Арсенал 5 1 2 2 4-7 5
15
 Ленинградец 5 1 2 2 2-6 5
16
 Кубань 5 1 1 3 3-6 4
17
 Нефтехимик 5 1 1 3 3-6 4
18
 Волгарь 5 0 0 5 3-11 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
19.08 17:00
Шинник – Кубань
 - : -
19.08 17:30
Сокол – Химки
 - : -
19.08 18:00
Волгарь – Енисей
 - : -
20.08 10:00
СКА-Хаб. – Черноморец
 - : -
20.08 17:00
Тюмень – Динамо Мх
 - : -
20.08 18:00
Ленинградец – Акрон
 - : -
20.08 18:00
Родина – Алания
 - : -
21.08 17:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
21.08 19:24
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
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Г
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
Антон Килин

Антон Килин

Акрон

 3
Кирилл Никитин

Кирилл Никитин

СКА-Хабаровск

 3
П
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
Владислав Левин

Владислав Левин

Арсенал Т

 2
И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 2 1 0
Никита Печенкин

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Тюмень

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Валерий Кичин

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Енисей

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