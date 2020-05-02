Уткульбаев и «Рубин» не вели переговоров

Главный тренер футбольного «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев в интервью «Известиям» рассказал, что у него не было переговоров о возможном назначении на пост главного тренера «Рубина».

— Вы больше 10 лет возглавляли дубль и молодежный состав «Рубина». Могли себе позволить ставить игру, не оглядываясь на результат, чтобы развивать футболистов? Или руководство все-таки спрашивало с вас за место в таблице?

— Любой руководитель может сказать: «Нет, ребята, перед вами не стоит задача побеждать—- развивайте игроков». Но, если проигрываешь 0:5 или 0:7, к тебе в любом случае будут вопросы. К тому же, если играешь только комбинационно, но раз за разом проигрываешь, то может не получиться и добиться от футболистов прогресса, поскольку они утратят уверенности в себе. Так что здесь важно соблюсти баланс. Да, мы в «Рубине» были достаточно раскованны по части тренировочного процесса. Но за результат с нас спрашивали, лицо терять было нельзя. Надо было соответствовать. Однако главным для тренерского коллектива было заложить игрокам те ростки профессионализма, которые позволят им выполнять требования в любой команде. Где бы они ни оказались. Потому что перейти из дубля в главную команду «Рубина» сразу всем не удалось бы никогда. Но можно было сделать так, чтобы они и в других командах смогли показать себя. Многим из наших бывших подопечных это удалось. Например, Игорю Портнягину и Владимиру Дядюну. А покойный Ленар Гильмуллин хорошо показывал себя в «Рубине» и молодежной сборной. И, если бы не его трагическая гибель, мог добиться очень многого.

— Вас несколько раз называли кандидатом в главные тренеры «Рубина». В прошлом году вы упоминались перед назначением Романа Шаронова.

— Разговоры такие слышал, но до конкретных переговоров не доходило. В том числе и перед назначением Шаронова.

— Существует легенда, что начале 2012 года — в пик своего конфликта с Курбаном Бердыевым — вас рассматривал в его преемники тогдашний президент «Рубина» Дмитрий Самаренкин. Это правда, что тогда это привело к охлаждению отношения Бердыева к вам и вашему уходу на должность спортивного директора КАМАЗа?

— Чьей инициативой был мой уход в КАМАЗ, не знаю. Как и то, говорил ли обо мне где-то Дмитрий Анатольевич или нет. Переход в Набережные Челны я воспринял как данность. Думаю, какая-то обида у Бердыева на меня есть. Но на самом деле мы так близко не разговаривали и эту тему не затрагивали.