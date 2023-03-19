Дубль Самойлова принес «Шиннику» победу над «Уфой»

«Шинник» на выезде обыграл «Уфу» в матче 23-го тура первой лиги — 2:1.

В составе гостей дубль на счету Дмитрия Самойлова. У хозяев отметился Эгас Касинтура.

«Шинник» (32 очка) одержал первую победу в последних 5 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 21 очком расположился на 15-й строчке.