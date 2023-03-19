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19 марта, 13:53

Дубль Самойлова принес «Шиннику» победу над «Уфой»

Руслан Минаев
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«Шинник» на выезде обыграл «Уфу» в матче 23-го тура первой лиги — 2:1.

В составе гостей дубль на счету Дмитрия Самойлова. У хозяев отметился Эгас Касинтура.

«Шинник» (32 очка) одержал первую победу в последних 5 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице. «Уфа» с 21 очком расположился на 15-й строчке.

Россия. ФНЛ. 23-й тур
19 мар, 12:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
1:2
Шинник

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Первая лига
ФК Уфа
ФК Шинник
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КАМАЗ и «Рубин» сыграли вничью в матче первой лиги

Вадим Евсеев ярко отпраздновал победу «Шинника» над «Уфой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 23 13 9 1 44-22 48
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 23 11 7 5 39-26 40
5
 Волгарь 23 9 7 7 25-22 34
6
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Динамо Мх 23 8 9 6 17-16 33
10
 Шинник 23 9 5 9 26-26 32
11
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
12
 Нефтехимик 23 7 8 8 20-21 29
13
 Акрон 23 5 12 6 22-26 27
14
 Велес 23 7 2 14 23-39 23
15
 Кубань 23 6 5 12 23-27 23
16
 Уфа 23 5 6 12 21-32 21
17
 Волга 23 4 7 12 17-31 19
18
 Краснодар-2 23 3 5 15 15-41 14
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33 тур
34 тур
17.03 14:30
Енисей – Арсенал
 1 : 0
18.03 15:00
Родина – СКА-Хаб.
 2 : 0
18.03 17:00
КАМАЗ – Рубин
 0 : 0
19.03 12:00
Уфа – Шинник
 1 : 2
19.03 16:00
Динамо Мх – Краснодар-2
 1 : 0
19.03 16:00
Кубань – Велес
 3 : 2
19.03 16:00
Волга – Алания
 2 : 1
19.03 17:30
Нефтехимик – Волгарь
 1 : 1
19.03 18:00
Балтика – Акрон
 1 : 1
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