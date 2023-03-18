КАМАЗ и «Рубин» сыграли вничью в матче первой лиги
«КАМАЗ» и «Рубин» сыграли вничью в матче 23-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла в Набережных Челнах.
После этого матча КАМАЗ занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 33 очка. «Рубин» располагается на 2-й строчке — 44 очка.
В следующем туре КАМАЗ сыграет против «Балтики» 26 марта, «Рубин» встретится с «Аланией» на день раньше.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|22
|11
|7
|4
|38-24
|40
|
5
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
6
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
10
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16-16
|30
|
11
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24-25
|29
|
12
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
13
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|22
|5
|5
|12
|20-25
|20
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|- : -
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|- : -
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|- : -
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|20
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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