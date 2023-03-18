КАМАЗ и «Рубин» сыграли вничью в матче первой лиги

«КАМАЗ» и «Рубин» сыграли вничью в матче 23-го тура первой лиги — 0:0. Встреча прошла в Набережных Челнах.

После этого матча КАМАЗ занимает 8-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 33 очка. «Рубин» располагается на 2-й строчке — 44 очка.

В следующем туре КАМАЗ сыграет против «Балтики» 26 марта, «Рубин» встретится с «Аланией» на день раньше.