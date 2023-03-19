Вадим Евсеев ярко отпраздновал победу «Шинника» над «Уфой»
Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал победу команды над «Уфой» (2:1) в матче 23-го тура первой лиги.
После окончания матча Евсеев забежал в раздевалку и запрыгнул на стол со словами: «Опа-на».
«Шинник» (32 очка) одержал первую победу в последних 5 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|23
|13
|9
|1
|44-22
|48
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|23
|11
|7
|5
|39-26
|40
|
5
|Волгарь
|23
|9
|7
|7
|25-22
|34
|
6
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Динамо Мх
|23
|8
|9
|6
|17-16
|33
|
10
|Шинник
|23
|9
|5
|9
|26-26
|32
|
11
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
12
|Нефтехимик
|23
|7
|8
|8
|20-21
|29
|
13
|Акрон
|23
|5
|12
|6
|22-26
|27
|
14
|Велес
|23
|7
|2
|14
|23-39
|23
|
15
|Кубань
|23
|6
|5
|12
|23-27
|23
|
16
|Уфа
|23
|5
|6
|12
|21-32
|21
|
17
|Волга
|23
|4
|7
|12
|17-31
|19
|
18
|Краснодар-2
|23
|3
|5
|15
|15-41
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|1 : 2
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|1 : 0
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|3 : 2
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|2 : 1
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|1 : 1
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|21
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|21
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5
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