Вадим Евсеев ярко отпраздновал победу «Шинника» над «Уфой»

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев эмоционально отпраздновал победу команды над «Уфой» (2:1) в матче 23-го тура первой лиги.

После окончания матча Евсеев забежал в раздевалку и запрыгнул на стол со словами: «Опа-на».

«Шинник» (32 очка) одержал первую победу в последних 5 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице.