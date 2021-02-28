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У защитника «СКА-Хабаровск» диагностирован перелом височной кости

09:47
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Защитник «СКА-Хабаровск» Григорий Труфанов получил перелом височной кости в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Торпедо» (0:0), сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.

23-летний футболист получил травму головы в начале встречи. Игрока унесли с поля на носилках, он потерял сознание.

Труфанов проведет ближайшие полторы-две недели под наблюдением врачей в стационаре. Он сможет вернуться к тренировкам в общей группе через полтора месяца.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/o-travme-grigoriya-trufanova/

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