У защитника «СКА-Хабаровск» диагностирован перелом височной кости
Защитник «СКА-Хабаровск» Григорий Труфанов получил перелом височной кости в матче 27-го тура Олимп-ФНЛ против «Торпедо» (0:0), сообщает официальный сайт дальневосточного клуба.
23-летний футболист получил травму головы в начале встречи. Игрока унесли с поля на носилках, он потерял сознание.
У защитника «СКА-Хабаровск» Григория Труфанова диагностирован перелом височной кости, сотрясение и ушиб головного мозга — https://t.co/cvrTYXpvlH pic.twitter.com/W44WYEXVA9— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) February 28, 2021
Труфанов проведет ближайшие полторы-две недели под наблюдением врачей в стационаре. Он сможет вернуться к тренировкам в общей группе через полтора месяца.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю