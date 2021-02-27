Сергей Юран рассказал о состоянии футболиста «СКА-Хабаровск», потерявшего сознание

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал о состоянии защитника Григория Труфанова, получившего травму головы и потерявшего сознание в матче Олимп-ФНЛ с «Торпедо» (0:0). По словам тренера, Труфанов получил сильное сотрясение и черепно-мозговую травму.

«У него закрытая черепно-мозговая травма, — цитирует Юрана РЕН ТВ. -Он в Боткинской больнице находится, у него сильное сотрясение. После столкновения у него пошла из уха кровь. Он потерял сознание, и вызвали скорую. Но по последней информации он под контролем. Сейчас он в сознании. Медики оперативно, хорошо сработали. Сейчас обследуют его голову. Нет информации, что ему что-то угрожает».

Как отметил тренер, он не считает, что игрока травмировали намеренно.

«Эпизод, в принципе, был игровой, — сказал Юран. — Вдвоем шли в борьбу за мяч. Гриша был на мяче первый, успел сыграть. Там не было целенаправленного (нанесения травмы — Прим. «СЭ»). Боролись за мяч».

Во время матча после столкновения у Труфанова пошла из уха кровь, он потерял сознание на поле. В настоящий момент спортсмен находится в больнице.