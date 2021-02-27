Сергей Юран рассказал о состоянии футболиста «СКА-Хабаровск», потерявшего сознание
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран рассказал о состоянии защитника Григория Труфанова, получившего травму головы и потерявшего сознание в матче Олимп-ФНЛ с «Торпедо» (0:0). По словам тренера, Труфанов получил сильное сотрясение и черепно-мозговую травму.
«У него закрытая черепно-мозговая травма, — цитирует Юрана РЕН ТВ. -Он в Боткинской больнице находится, у него сильное сотрясение. После столкновения у него пошла из уха кровь. Он потерял сознание, и вызвали скорую. Но по последней информации он под контролем. Сейчас он в сознании. Медики оперативно, хорошо сработали. Сейчас обследуют его голову. Нет информации, что ему что-то угрожает».
Как отметил тренер, он не считает, что игрока травмировали намеренно.
«Эпизод, в принципе, был игровой, — сказал Юран. — Вдвоем шли в борьбу за мяч. Гриша был на мяче первый, успел сыграть. Там не было целенаправленного (нанесения травмы — Прим. «СЭ»). Боролись за мяч».
Во время матча после столкновения у Труфанова пошла из уха кровь, он потерял сознание на поле. В настоящий момент спортсмен находится в больнице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/807169-trener-rasskazal-o-sostoianii-futbolista-poteriavshego-soznanie
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