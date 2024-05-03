Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:00

Топ-защитник перешел из ЦСКА в «Авангард», новый тренер «Витязя», Голышев — навечно в «Автомобилисте»

Защитник Даррен Дитц перешел из ЦСКА в «Авангард»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист Даррен Дитц
Даррен Дитц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дайджест переходов КХЛ.

Второй день после открытия трансферного окна запомнится тем, что в КХЛ починили систему и выставили наконец список НСА и ОСА. Стало удобней следить за тем, кто находится на рынке. Но уже к вечеру таблица потеряла актуальность.

Новый главный тренер «Витязя»

В «Витязе» главным тренером назначили Павла Десяткова, хотя ходили разговоры о том, что его кандидатуру никак не могли согласовать. Теперь все позади и тренер впервые получает шанс показать свои знания в КХЛ. Это очень сильный специалист, который в высшей лиге добивался результатов, имея никудышные условия.

Дмитрий Рябыкин. «Руководство не пыталось спасти сезон». Честное интервью Рябыкина после ухода из «Витязя»

Говорят, что он не должен был проигрывать финал Кубка Петрова с «Соколом» в позапрошлом сезоне. Но все забывают, что сенсацией стало то, что красноярский клуб вообще забрался так высоко, ведь через год без Десяткова команда едва попала в плей-офф. У специалиста была выдающаяся работа в «Рязани», когда он попал в плей-офф с довольно высокого места с весьма средними игроками. Но самое главное, что «Лада» провела крутой сезон после возвращения в КХЛ как раз потому, что команду вел Десятков, показывая. И хотя формально он был помощником Олега Браташа, все знали, кто там на самом деле ставит игру.

Хоккеист Анатолий Голышев
Анатолий Голышев.
Фото Global Look Press

Голышев в родном городе навечно

Анатолий Голышев из «Автомобилиста» выбрал стабильность. Нападающий подписал с родным клубом контракт на пять лет и вряд ли когда-нибудь еще сыграет где-то еще. Нет, конечно, всякое может произойти, но вряд ли хоккеист по своему собственному желанию отправиться в другую команду.

Анатолий Голышев. Два года назад Голышеву не дали шанса в НХЛ. Сейчас он главный герой Кубка Гагарина

К Анатолию был интерес в КХЛ, причем, по деньгам он имел и более выгодные предложения. Им интересовались команды, которые точно претендуют на Кубок Гагарина, но хоккеист решил не дергаться и пройти с командой из Екатеринбурга все до конца. Правильно ли он поступил? Это уже неважно. Он станет символом клуба. Безусловно, его майку после окончания карьеры повесят под своды арены. Это тоже спортивный выбор.

Хоккеист Даррен Дитц
Даррен Дитц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дитц — в «Авангарде»

«Авангард» получил защитника Даррена Дитца, который внезапно стал не нужен ЦСКА, несмотря на действующий контракт. Формально произошел обмен, но, на самом деле, омичи получили неплохого игрока просто так, вряд ли даже пришлось сильно потратиться на компенсацию. Даррен, конечно, находка для Омска, кроме того, он ведь не считается в КХЛ легионером, а уже сейчас можно говорить, что защитная линия клуба сформирована. Еще в четверг объявлено о контракте с Павлом Коледовым, так что теперь в клубе должны сосредоточиться на поиске вратаря и форвардов.

«Торпедо» и остальные

В «Торпедо» произошла революция. Внезапно в клубе поменяли генерального менеджера, хотя известно, что Максим Гафуров никуда не собирался уходить. Но он проиграл подковерную схватку Игорю Ларионову и теперь ушел куда-то, где вообще не будет влиять на клуб. Его заменил Вадим Аверкин. Напоследок Гафуров сумел убедить Василия Атанасова никуда не дергаться, и талантливый форвард проведет в клубе еще два сезона. Но это, видимо, последние хорошие новости из клуба.

Максим Гафуров и&nbsp;Игорь Ларионов. «Либо я, либо он». Революция в Нижнем Новгороде: Ларионов выжил из «Торпедо» одного из лучших менеджеров КХЛ

Главный обмен состоялся между клубами ВХЛ и КХЛ. СКА выменял перспективного вратаря Егора Заврагина, отдав клубу пару человек из системы и деньги. Ожидается, что Егор начнет сезон в «Сочи», а потом уже решат, сможет ли он помочь питерскому клубу. Кроме того, в СКА возвращается Данила Галенюк, но это вообще странное решение. С игроками обороны у клуба проблем нет.

Объявлен тренерский штаб «Салавата Юлаева». Виктору Козлову будет помогать Владимир Потапов, который работал в МХЛ, Николай Цулыгин, а за защиту будет отвечать Евгений Бирюков, который недавно завершил карьеру. Приехал и новый тренер вратарей — Дмитрий Мезенцев.

Анатолий Голышев
Даррен Дитц
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
10
5
Читайте также
«Боруссия» объявила об уходе Ройса по окончании сезона
Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе Александр Коломыцев
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Три чемпиона в «Авангарде», 275 млн для лучшего бомбардира плей-офф и новый контракт Атанасова. Главные трансферные новости КХЛ на 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«В России Гусев будет играть только в «Динамо». Интервью спортивного директора клуба
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
Финал Счет в серии
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
1. Металлург Мг - Локомотив
2 - 1
2. Металлург Мг - Локомотив
1 - 0
3. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4. Локомотив - Металлург Мг
1 - 2
4 - 0
1/2 финала
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
4 - 3
1. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 1
2. Металлург Мг - Автомобилист
2 - 4
3. Автомобилист - Металлург Мг
2 - 3
4. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
5. Металлург Мг - Автомобилист
5 - 2
6. Автомобилист - Металлург Мг
5 - 3
7. Металлург Мг - Автомобилист
3 - 2
4 - 3
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
1. Локомотив - Трактор
5 - 2
2. Локомотив - Трактор
3 - 2
3. Трактор - Локомотив
1 - 2
4. Трактор - Локомотив
0 - 3
4 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
4 - 2
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
3. Трактор - Динамо М
3 - 2
4. Трактор - Динамо М
5 - 4
0 - 4
Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
1 - 2
2. Авангард - Локомотив
0 - 7
3. Локомотив - Авангард
1 - 2
4. Локомотив - Авангард
3 - 1
5. Авангард - Локомотив
4 - 2
6. Локомотив - Авангард
2 - 3
7. Авангард - Локомотив
0 - 2
3 - 4
1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
5. СКА - Торпедо
3 - 0
4 - 1
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
4 - 2
1. Динамо М - Динамо Мн
4 - 1
2. Динамо М - Динамо Мн
4 - 3
3. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
4. Динамо Мн - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
6. Динамо Мн - Динамо М
1 - 3
4 - 2
Авангард - Лада
Авангард - Лада
4 - 1
1. Авангард - Лада
5 - 1
2. Авангард - Лада
3 - 2
3. Лада - Авангард
1 - 3
4. Лада - Авангард
4 - 1
5. Авангард - Лада
4 - 0
4 - 1
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
1. Спартак - Северсталь
3 - 2
2. Спартак - Северсталь
1 - 2
3. Северсталь - Спартак
3 - 7
4. Северсталь - Спартак
4 - 5
5. Спартак - Северсталь
5 - 1
4 - 1
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
4 - 1
1. Локомотив - ЦСКА
0 - 4
2. Локомотив - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - Локомотив
2 - 3
4. ЦСКА - Локомотив
1 - 2
5. Локомотив - ЦСКА
6 - 3
4 - 1
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
1 - 4
1. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
2. Ак Барс - Автомобилист
0 - 4
3. Автомобилист - Ак Барс
3 - 1
4. Автомобилист - Ак Барс
0 - 5
5. Ак Барс - Автомобилист
1 - 2
1 - 4
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
2 - 4
1. Сал. Юлаев - Трактор
2 - 3
2. Сал. Юлаев - Трактор
4 - 1
3. Трактор - Сал. Юлаев
3 - 2
4. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 3
5. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
6. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
2 - 4
Результаты / календарь
6.04
7.04
8.04
9.04
11.04
13.04
15.04
18.04
20.04
22.04
24.04
24.04 19:00
Локомотив – Металлург Мг
 1 : 2
Все результаты / календарь

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости