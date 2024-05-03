Дайджест переходов КХЛ.

Второй день после открытия трансферного окна запомнится тем, что в КХЛ починили систему и выставили наконец список НСА и ОСА. Стало удобней следить за тем, кто находится на рынке. Но уже к вечеру таблица потеряла актуальность.

Новый главный тренер «Витязя»

В «Витязе» главным тренером назначили Павла Десяткова, хотя ходили разговоры о том, что его кандидатуру никак не могли согласовать. Теперь все позади и тренер впервые получает шанс показать свои знания в КХЛ. Это очень сильный специалист, который в высшей лиге добивался результатов, имея никудышные условия.

Говорят, что он не должен был проигрывать финал Кубка Петрова с «Соколом» в позапрошлом сезоне. Но все забывают, что сенсацией стало то, что красноярский клуб вообще забрался так высоко, ведь через год без Десяткова команда едва попала в плей-офф. У специалиста была выдающаяся работа в «Рязани», когда он попал в плей-офф с довольно высокого места с весьма средними игроками. Но самое главное, что «Лада» провела крутой сезон после возвращения в КХЛ как раз потому, что команду вел Десятков, показывая. И хотя формально он был помощником Олега Браташа, все знали, кто там на самом деле ставит игру.

Анатолий Голышев. Фото Global Look Press

Голышев в родном городе навечно

Анатолий Голышев из «Автомобилиста» выбрал стабильность. Нападающий подписал с родным клубом контракт на пять лет и вряд ли когда-нибудь еще сыграет где-то еще. Нет, конечно, всякое может произойти, но вряд ли хоккеист по своему собственному желанию отправиться в другую команду.

К Анатолию был интерес в КХЛ, причем, по деньгам он имел и более выгодные предложения. Им интересовались команды, которые точно претендуют на Кубок Гагарина, но хоккеист решил не дергаться и пройти с командой из Екатеринбурга все до конца. Правильно ли он поступил? Это уже неважно. Он станет символом клуба. Безусловно, его майку после окончания карьеры повесят под своды арены. Это тоже спортивный выбор.

Даррен Дитц. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Дитц — в «Авангарде»

«Авангард» получил защитника Даррена Дитца, который внезапно стал не нужен ЦСКА, несмотря на действующий контракт. Формально произошел обмен, но, на самом деле, омичи получили неплохого игрока просто так, вряд ли даже пришлось сильно потратиться на компенсацию. Даррен, конечно, находка для Омска, кроме того, он ведь не считается в КХЛ легионером, а уже сейчас можно говорить, что защитная линия клуба сформирована. Еще в четверг объявлено о контракте с Павлом Коледовым, так что теперь в клубе должны сосредоточиться на поиске вратаря и форвардов.

«Торпедо» и остальные

В «Торпедо» произошла революция. Внезапно в клубе поменяли генерального менеджера, хотя известно, что Максим Гафуров никуда не собирался уходить. Но он проиграл подковерную схватку Игорю Ларионову и теперь ушел куда-то, где вообще не будет влиять на клуб. Его заменил Вадим Аверкин. Напоследок Гафуров сумел убедить Василия Атанасова никуда не дергаться, и талантливый форвард проведет в клубе еще два сезона. Но это, видимо, последние хорошие новости из клуба.

Главный обмен состоялся между клубами ВХЛ и КХЛ. СКА выменял перспективного вратаря Егора Заврагина, отдав клубу пару человек из системы и деньги. Ожидается, что Егор начнет сезон в «Сочи», а потом уже решат, сможет ли он помочь питерскому клубу. Кроме того, в СКА возвращается Данила Галенюк, но это вообще странное решение. С игроками обороны у клуба проблем нет.

Объявлен тренерский штаб «Салавата Юлаева». Виктору Козлову будет помогать Владимир Потапов, который работал в МХЛ, Николай Цулыгин, а за защиту будет отвечать Евгений Бирюков, который недавно завершил карьеру. Приехал и новый тренер вратарей — Дмитрий Мезенцев.