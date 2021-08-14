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Тренер «Торпедо»: «Мы сегодня полностью переиграли «СКА-Хабаровск»

11:18
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк высказался о победном матче против «СКА-Хабаровск» (1:0) в 6-м туре ФНЛ.

«Мы сегодня полностью переиграли «СКА-Хабаровск» и по моментам, и по качеству игры. Поэтому, скажу коротко: сегодня я горжусь своими ребятами, которые были на поле. Горжусь медицинским штабом, тренерским штабом, игроками, которые сегодня были в запасе. Все мы — одно целое, и только такой профессиональный подход к своему делу, как был сегодня, приносит результат. А так, конечно хотелось бы сказать, что «СКА-Хабаровск» отличная команда и я желаю ей удачи», — цитирует Бородюка пресс-служба «Торпедо».

Московский клуб занимает 1-е место в турнирной таблице ФНЛ после 6 туров.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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