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Енин — о матче со «СКА-Хабаровск»: «Встреча получилась очень тяжелой для нас из-за разницы во времени»

11:24
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Полузащитник «Торпедо» Иван Енин прокомментировал победу команды в матче 6-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» (1:0).

Енин забил единственный и победный гол в этой встрече.

«Я не знаю, какие задачи стояли перед соперником в Кубке России, когда мы встречались в Москве. В первенстве эта команда ставит перед собой самые серьезные цели, и это было заметно. Сегодня хабаровские футболисты часто играли жестко, накал был серьезным. Мы должны быть готовы к любым условиям, неважно сколько нас приехало на выезд. Мы выходим и делаем свою работу, бьемся каждый за каждого и добываем нужные очки», — цитирует Енина официальный сайт «Торпедо».

После 6 туров ФНЛ «Торпедо» набрал 16 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://torpedo.ru/news/42718/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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