Полузащитник «Торпедо» Иван Енин прокомментировал победу команды в матче 6-го тура ФНЛ со «СКА-Хабаровск» (1:0).

Енин забил единственный и победный гол в этой встрече.

«Я не знаю, какие задачи стояли перед соперником в Кубке России, когда мы встречались в Москве. В первенстве эта команда ставит перед собой самые серьезные цели, и это было заметно. Сегодня хабаровские футболисты часто играли жестко, накал был серьезным. Мы должны быть готовы к любым условиям, неважно сколько нас приехало на выезд. Мы выходим и делаем свою работу, бьемся каждый за каждого и добываем нужные очки», — цитирует Енина официальный сайт «Торпедо».

После 6 туров ФНЛ «Торпедо» набрал 16 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице.

