Юран извинился перед болельщиками «СКА-Хабаровск» за поражение от «Торпедо»

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран высказался о поражение от «Торпедо» (0:1) в матче 6-го тура ФПЛ.

«Обидно, конечно, чего скрывать. В первую очередь перед болельщиками хотел извиниться. Спасибо им за то, что пришли на футбол, поддержать команду. Наверное, возьму на себя это поражение. Да, мы хотели. Да, мы понимали значимость этого матча. И, наверное, был перенастрой. Немножко я перетянул гаечки в том плане, что подчеркивал ответственность на протяжении недели перед игрой. И это прослеживается в том плане, что была зажатость, какая-то робость. Не было раскованности у команды, у игроков», — цитирует Юрана официальный сайт клуба.

После 6 туров ФНЛ «СКА-Хабаровск» занимает 4-е место в турнирной позиции.