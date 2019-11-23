«Торпедо» проиграло в третий раз подряд, «Ротор» вышел в лидеры ФНЛ

«Торпедо» дома проиграло «Лучу» со счетом 0:2 в матче 25-го тура первенства Олимп-ФНЛ.

Эта поражение стало для московской команды в первенстве уже третьим подряд и позволило «Ротору» вырваться вперед на одно очко и возглавить турнирную таблицу ФНЛ.

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Торпедо» — «Луч» — 0:2 (0:0)

Голы: Саламатов, 46 (0:1). Алиев, 71 (0:2).

«Торпедо»: Цыган, Елисеев (Самсонов, 70), Багаев, Божин, Шишкин, Шоркин, Галоян (Татаринов, 79), Самошников, Лях, Сергеев, Лебеденко (Кертанов, 80).

«Луч»: Котляров, Насадюк, Магадиев, Кротов, Абазов (Марущак, 36), Стеклов, Саламатов (Макаренко, 84), Пономаренко, Носов, Кутьин (Алиев, 61), Гордиенко (Квеквескири, 68).

Предупреждения: Насадюк, 49. Квеквескири, 79.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

23 ноября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».