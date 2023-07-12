«Торпедо» интересуется Полозом

Нападающий Дмитрий Полоз может перейти в «Торпедо», сообщает Sport24.

По информации источника, московский клуб уже сделал форварду предложение.

В прошлом сезоне Полоз провел за «Ростов» 30 матчей и забил 9 голов. На его счету 19 игр и 3 мяча за сборную России.