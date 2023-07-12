«Торпедо» интересуется Полозом
Нападающий Дмитрий Полоз может перейти в «Торпедо», сообщает Sport24.
По информации источника, московский клуб уже сделал форварду предложение.
В прошлом сезоне Полоз провел за «Ростов» 30 матчей и забил 9 голов. На его счету 19 игр и 3 мяча за сборную России.
Положение команд
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Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Химки
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|0
|0-0
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2
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
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3
|Алания
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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10 тур
|15.07
|19:30
|
Торпедо – Динамо Мх
|- : -
|16.07
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|16.07
|17:00
|
Акрон – КАМАЗ
|- : -
|16.07
|18:00
|
Арсенал – Ленинградец
|- : -
|16.07
|18:00
|
Кубань – Енисей
|- : -
|16.07
|18:00
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|16.07
|18:00
|
Родина – Сокол
|- : -
|17.07
|17:00
|
Тюмень – Химки
|- : -
|17.07
|19:30
|
Черноморец – Алания
|- : -
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