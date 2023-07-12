Гаджиев: «Бердыеву не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что новому главному тренеру команды Курбану Бердыеву не ставили конкретную задачу на сезон.
— Курбану Бекиевичу не надо ставить никаких задач, он их сам себе определил. Он квалифицированный и серьезный тренер. Возьмите любого именитого специалиста — Газзаева, Семина, Романцева. У каждого из них есть внутренние высокие задачи. Даже если у клуба нет каких-то серьезных сиюминутных задач, они их сами себе поставят, — приводит слова Гаджиева портал «Евро-Футбол.Ру».
9 июля пресс-служба махачкалинского «Динамо» объявила о назначении Бердыева главным тренером команды. Последним клубом 70-летнего специалиста был «Сочи», который он покинул в апреле 2023 года.
15 июля «Динамо» проведет матч против «Торпедо» в рамках первого тура ФНЛ.
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1
|Химки
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2
|Торпедо
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|0-0
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3
|Алания
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|0-0
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4
|Енисей
|0
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|0
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5
|Родина
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|0-0
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6
|Нефтехимик
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|0-0
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7
|Шинник
|0
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|0-0
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8
|Динамо Мх
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|0-0
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9
|Акрон
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10
|СКА-Хаб.
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|0-0
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11
|КАМАЗ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Волгарь
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|0
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|0-0
|0
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13
|Арсенал
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|0-0
|0
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14
|Кубань
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Ленинградец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тюмень
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Черноморец
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|0-0
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|15.07
|19:30
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Торпедо – Динамо Мх
|- : -
|16.07
|10:00
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СКА-Хаб. – Шинник
|- : -
|16.07
|17:00
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Акрон – КАМАЗ
|- : -
|16.07
|18:00
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Арсенал – Ленинградец
|- : -
|16.07
|18:00
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Кубань – Енисей
|- : -
|16.07
|18:00
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Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|16.07
|18:00
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Родина – Сокол
|- : -
|17.07
|17:00
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Тюмень – Химки
|- : -
|17.07
|19:30
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Черноморец – Алания
|- : -