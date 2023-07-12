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Сегодня, 20:44

Бывший главный тренер «Пари НН» Горлов вошел в штаб испанца Клотета в «Торпедо»

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Артем Горлов вошел в тренерский штаб испанского главного тренера «Торпедо» Пепа Клотета, информирует клубная пресс-служба.

Предыдущим местом работы 36-летнего специалиста был «Пари НН», который он возглавлял с декабря 2022-го по апрель этого года. До этого был главным тренером «Енисея».

Также Горлов работал в таких клубах, как: «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Домодедово», «Кубань-2» (Краснодар), «Долгопрудный», «Паланга» (Литва), «Локомотив» (Даугавпилс, Латвия), «Ноа Юрмала» (Латвия), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).

Источник: https://torpedo.ru/news/45226/
ФК Торпедо (Москва)
Артем Горлов
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