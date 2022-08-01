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Сегодня, 22:14

Томаров считает, что «Уфа» была ближе к победе в матче с «Рубином»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал ничейный результат в матче 3-го тура первой лиги против «Рубина» (0:0).

«Все понимали, что будет сложная игра. Я сказал в той встрече, что сегодня, скорее всего, будет продолжение товарищеского матча, болельщики будут гнать «Рубин» вперед. Так и получилось. Очень эмоциональная игра, где мы могли вырвать победу в концовке, но и у соперников были моменты. Ничья — закономерный результат, хотя мы были ближе к победе, попали в перекладину», — приводит слова Томарова корреспондент «СЭ».

«Уфа» набрала 4 очка после трех туров первой лиги и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре уфимцы дома сыграют с «Аланией» 7 августа. Начало матча — 16.00 по московскому времени.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Сергей Томаров
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