Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:21

Томаров рассказал о роли оставшихся в «Уфе» игроков после вылета в первую лигу

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров после матча 3-го тура первой лиги против «Рубина» (0:0) рассказал о роли игроков, которые выступали в башкирском клубе в прошлом сезоне.

«Возьмите игру 21 мая, которая здесь проходила. Смотрите, сколько человек было в составе. Да, многие ребята остались, но некоторые из них очень редко попадали в основной состав, кто-то вообще не проходил. Это надо анализировать. Конечно, они были в команде, но нужно смотреть, сколько игроков были на поле», — передает слова Томарова корреспондент «СЭ».

«Уфа» набрала 4 очка после трех туров первой лиги и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре уфимцы дома сыграют с «Аланией» 7 августа. Начало матча — 16.00 по московскому времени.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
ФК Уфа
Сергей Томаров
0
Читайте также
Американец спас наших спортсменов от бана, и они едут на чемпионат мира под российским флагом
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Томаров считает, что «Уфа» была ближе к победе в матче с «Рубином»

Главный тренер «Уфы» рассказал о травме защитника команды в матче с «Рубином»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости