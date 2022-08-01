Томаров рассказал о роли оставшихся в «Уфе» игроков после вылета в первую лигу

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров после матча 3-го тура первой лиги против «Рубина» (0:0) рассказал о роли игроков, которые выступали в башкирском клубе в прошлом сезоне.

«Возьмите игру 21 мая, которая здесь проходила. Смотрите, сколько человек было в составе. Да, многие ребята остались, но некоторые из них очень редко попадали в основной состав, кто-то вообще не проходил. Это надо анализировать. Конечно, они были в команде, но нужно смотреть, сколько игроков были на поле», — передает слова Томарова корреспондент «СЭ».

«Уфа» набрала 4 очка после трех туров первой лиги и занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре уфимцы дома сыграют с «Аланией» 7 августа. Начало матча — 16.00 по московскому времени.