Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:06

В «Уфе» рассказали о самочувствии Сандрачука

Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии защитника клуба Александра Сандрачука.

«Пока ничего неизвестно, что-то говорить рано. Мы посмотрим, насколько возможно сейчас сделать медобследование. Чуть попозже будем знать о его состоянии, пока рано говорить», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее защитник «Уфы» Александр Сандрачук получил серьезную травму в матче 3-го тура первой лиги с «Рубином» (0:0).

Он вышел на замену по ходу второго тайма, но в одном из моментов при обработке мяча получил травму. Игрок неудачно поставил ногу на газон, и у него крайне неудачно вывернулось колено.

ФК Уфа
Шамиль Газизов
0
Читайте также
Американец спас наших спортсменов от бана, и они едут на чемпионат мира под российским флагом
Из-за Миранчука в «Торино» уже случилась драка. Что еще ждет россиянина в новом клубе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС отказал в снижении срока дисквалификации за грубую игру футболиста «Родины»

Томаров считает, что «Уфа» была ближе к победе в матче с «Рубином»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости