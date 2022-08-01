В «Уфе» рассказали о самочувствии Сандрачука

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о состоянии защитника клуба Александра Сандрачука.

«Пока ничего неизвестно, что-то говорить рано. Мы посмотрим, насколько возможно сейчас сделать медобследование. Чуть попозже будем знать о его состоянии, пока рано говорить», — сказал Газизов «СЭ».

Ранее защитник «Уфы» Александр Сандрачук получил серьезную травму в матче 3-го тура первой лиги с «Рубином» (0:0).

Он вышел на замену по ходу второго тайма, но в одном из моментов при обработке мяча получил травму. Игрок неудачно поставил ногу на газон, и у него крайне неудачно вывернулось колено.