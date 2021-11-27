«Нефтехимик» сыграл вничью с «Томью», Юшин забил 18-й гол в сезоне
«Нефтехимик» в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ в гостях сыграл вничью с «Томью» со счетом 1:1.
На гол Александра Юшина хозяева ответили точным ударом Александра Ставпца с пенальти. Для Юшина это 18-й гол в сезоне.
После этого матча «Нефтехимик» с 41 очком занимает пятое место в турнирно таблице, «Томь» с 31 очком — на 12-й строчке.
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