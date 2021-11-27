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«Нефтехимик» сыграл вничью с «Томью», Юшин забил 18-й гол в сезоне

12:57
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«Нефтехимик» в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ в гостях сыграл вничью с «Томью» со счетом 1:1.

На гол Александра Юшина хозяева ответили точным ударом Александра Ставпца с пенальти. Для Юшина это 18-й гол в сезоне.

После этого матча «Нефтехимик» с 41 очком занимает пятое место в турнирно таблице, «Томь» с 31 очком — на 12-й строчке.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 11:00. Труд (Томск)
Томь
1:1
Нефтехимик
Голы
Юшин, 36 (0:1), Ставпец, 80 (1:1)
Томь
Арапов Серасхов Зуйков (Станисавлевич, 67 ) Почивалин Семейкин Кудряшов (Антипов, 67 ) Радостев Коробов (Леонов, 72 ) Ставпец Гордюшенко Кубышкин
Нефтехимик
Голубев Шоркин Мршуля Бердников Котов (Калугин, 90+1) Юшин Емельянов Галиулин (Родионов, 85) Денисов (Талалай, 90+1) Москвичев (Хубаев, 46) Уридия
Предупреждения
Коробов 15, Станисавлевич 90  -  Котов 19, Москвичев 30, Хубаев 68, Юшин 80
Судьи
Сельдяков (Балашиха)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

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1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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Сергей Разин все материалы автора
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