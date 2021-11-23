«Оренбург» хочет арендовать защитника «Зенита»

«Оренбург» ведет переговоры с «Зенитом» об аренде защитника Данилы Хотулева, сообщает «Чемпионат».

19-летний Хотулев попадал в заявку основной команды «Зенита» на 15 матчей Тинькофф РПЛ. В игре 13-го тура московским «Динамо» Хотулев появился на поле на 90-й минуте и не отметился результативными действиями.

В ФНЛ-2 Хотулев сыграл 7 матчей за вторую команду сине-бело-голубых.