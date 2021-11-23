Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

«Оренбург» хочет арендовать защитника «Зенита»

17:51
Теги:

«Оренбург» ведет переговоры с «Зенитом» об аренде защитника Данилы Хотулева, сообщает «Чемпионат».

19-летний Хотулев попадал в заявку основной команды «Зенита» на 15 матчей Тинькофф РПЛ. В игре 13-го тура московским «Динамо» Хотулев появился на поле на 90-й минуте и не отметился результативными действиями.

В ФНЛ-2 Хотулев сыграл 7 матчей за вторую команду сине-бело-голубых.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4522169-orenburg-vedyot-peregovory-s-zenitom-ob-arende-zaschitnika.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Шоколад: польза и вред
Актер Игорь Скляр попал в аварию в Санкт-Петербурге
0
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры