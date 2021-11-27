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«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» и продлил безпроигрышную серию до пяти матчей

13:55
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«Енисей» в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.

В составе красноярской команды отличились Иван Лапшов, Александр Ломакин и Анзор Саная, гости ответили точным ударом Камрана Алиева. На 86-й минуте хабаровчане остались вдесятером после второй желтой карточки Михаила Тихонова.

«Енисей» продлил свою безпроигрышную серию в ФНЛ до пяти матчей, одержав 4 победы в последних 5 матчах.

После этого матча «Енисей» с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с 41 очками — на четвертой строчке.

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 12:00. Манеж Футбол-Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
3:1
СКА-Хабаровск
Голы
Лапшов, 39 (1:0), Ломакин, 87 (2:0), Саная, 90 (3:0), Алиев, 90 (3:1)
Енисей
Опарин Рукас Масловский Лапшов Феррейра Зотов Комков (Канаплин, 65 ) Раздорских (Сухомлинов, 90+3 ) Самойлов (Ломакин, 70 ) Саная (Чибисов, 90+3 ) Окладников
СКА-Хабаровск
Самок Литвин Тихонов Эммерсон Фомин Мануйлов (Галимов, 55) Кольцов (Караев, 46) Мартусевич (Носов, 55) Квеквескири Алиев Барков
Предупреждения
Самойлов 2, Саная 53, Феррейра 61, Масловский 84  -  Мануйлов 3, Фомин 7, Квеквескири 31, Тихонов 58, Галимов 83
Удаления
Тихонов 86 (вторая ж.к)
Судьи
Матюнин (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Сергей Разин все материалы автора
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