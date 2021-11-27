«Енисей» обыграл «СКА-Хабаровск» и продлил безпроигрышную серию до пяти матчей
«Енисей» в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 3:1.
В составе красноярской команды отличились Иван Лапшов, Александр Ломакин и Анзор Саная, гости ответили точным ударом Камрана Алиева. На 86-й минуте хабаровчане остались вдесятером после второй желтой карточки Михаила Тихонова.
«Енисей» продлил свою безпроигрышную серию в ФНЛ до пяти матчей, одержав 4 победы в последних 5 матчах.
После этого матча «Енисей» с 35 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «СКА-Хабаровск» с 41 очками — на четвертой строчке.
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