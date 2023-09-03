Корян оценил игру «Химок» в первой лиге
Полузащитник «Химок» Аршак Корян рассказал о выступлении «Химок» в этом сезоне первой лиги.
«Старт немного скомканный, но я думаю, что это показатель лиги, что каждая команда может обыграть каждую. Об этом говорит даже плотность в таблице. Получается, что нет явных лидеров и аутсайдеров», — цитирует Коряна «Евро-Футбол.Ру».
Он ткже заявил, что в ФНЛ больше физической работы и борьбы, чем в РПЛ.
«Химки» идут на 7-м месте в турнирной таблице ФНЛ после 8 туров.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
4
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
7
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
8
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
9
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|- : -
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ислам Машуков
Алания
|5
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|4
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Артем Малахов
Шинник
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|6
|1
|1
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Равиль Нетфуллин
Химки
|7
|1
|0
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