Талалаев рассказал о физических кондициях Скворцова

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о физических кондициях футболиста сборной Казахстана Льва Скворцова.

«Лев пропустил предсезонную подготовку в связи с участием в играх за сборную Казахстана. Фактически он на 21 день опаздывает от команды. Пока набирает форму, его место занял конкурент, который играет достаточно неплохо. Мы приобрели еще одного защитника, они конкурируют, играют в зависимости от состояния. Думаю, что чем лучше будет форма Льва, тем больше времени он будет проводить на поле. Мы на него рассчитываем», — приводит слова Талалаева Legalbet.kz.

23-летний защитник присоединился к «Химкам» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб четыре матча, проведя на поле 101 минуту.