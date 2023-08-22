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Сегодня, 12:31

Талалаев рассказал о физических кондициях Скворцова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал о физических кондициях футболиста сборной Казахстана Льва Скворцова.

«Лев пропустил предсезонную подготовку в связи с участием в играх за сборную Казахстана. Фактически он на 21 день опаздывает от команды. Пока набирает форму, его место занял конкурент, который играет достаточно неплохо. Мы приобрели еще одного защитника, они конкурируют, играют в зависимости от состояния. Думаю, что чем лучше будет форма Льва, тем больше времени он будет проводить на поле. Мы на него рассчитываем», — приводит слова Талалаева Legalbet.kz.

23-летний защитник присоединился к «Химкам» в феврале 2023 года. В нынешнем сезоне он сыграл за клуб четыре матча, проведя на поле 101 минуту.

Источник: https://legalbet.kz/news/trener-himok-talalaev-o-skvortcove-ego-mesto-zanyal/
Андрей Талалаев
Футбол
ФК Химки
Лев Скворцов
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Акрон 6 4 1 1 13-4 13
2
 Алания 6 4 1 1 8-3 13
3
 Сокол 6 4 1 1 6-6 13
4
 СКА-Хаб. 6 3 2 1 6-2 11
5
 Тюмень 6 3 1 2 9-5 10
6
 Торпедо 6 3 1 2 7-6 10
7
 КАМАЗ 6 3 1 2 5-5 10
8
 Химки 6 3 0 3 7-7 9
9
 Шинник 6 3 0 3 7-8 9
10
 Динамо Мх 6 2 2 2 3-3 8
11
 Черноморец 6 1 5 0 5-4 8
12
 Енисей 6 2 1 3 6-7 7
13
 Родина 6 1 3 2 7-6 6
14
 Арсенал 6 1 3 2 4-7 6
15
 Ленинградец 6 1 3 2 3-7 6
16
 Нефтехимик 6 1 1 4 4-8 4
17
 Кубань 6 1 1 4 3-7 4
18
 Волгарь 6 0 1 5 5-13 1
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26.08 00:00
Кубань – Алания
 - : -
26.08 00:00
Сокол – Ленинградец
 - : -
26.08 00:00
Химки – Волгарь
 - : -
27.08 00:00
Акрон – Тюмень
 - : -
27.08 00:00
Динамо Мх – Шинник
 - : -
27.08 00:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
27.08 00:00
Нефтехимик – Родина
 - : -
27.08 00:00
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Владислав Галкин

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Илья Петров

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И К Ж
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

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