Новиков заявил, что бюджет «Нефтехимика» составляет под 300 миллионов рублей

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков заявил, что у клуба нет возможности установить ВАР.

«Дело в том, что не все клубы могут позволить себе эту технологию, если ее установка будет за счет клубов. Если это ляжет на плечи клубов, это просто нереально. У нас нет возможности. Если за счет клубов, половина клубов просто не потянет — разные возможности. «Торпедо» на трансферы тратит больше, чем половина нашего бюджета. Какой у команды бюджет? Под 300 миллионов рублей. Это позволяет клубу существовать, развиваться в какой-то мере», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

После шести туров «Нефтехимик» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, набрав четыре очка. Лидирует — «Акрон» (13 очков).