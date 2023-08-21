«Торпедо» победило «Нефтехимик» благодаря голу в концовке матча

«Торпедо» дома обыграло «Нефтехимик» в матче 6-го тура первой лиги.

У хозяев забивали Никита Калугин и Йорди Рейна с пенальти. У гостей отметился Павел Котов.

«Торпедо» набрало 10 очков и поднялось на 6-е место в турнирной таблице первой лиги. «Нефтехимик» с 4 очками — на 16-м месте.