Стали известны итоги голосования клубов ФНЛ по поводу реформы второй лиги

Появилась информация об итогах голосования клубов ФНЛ по поводу реформы второй лиги.

Как утверждает Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым», ФНЛ обработала все анкеты клубов, входящих в состав лиги. Из 83 клубов первой и второй лиг опросные листы не были получены от двух.

По итогам голосования, на первый вопрос «Поддерживает ли клуб переход на новую двухуровневую структуру проведения первенства во второй лиге» утвердительно ответили 40 клубов (49,4 процента). На второй вопрос о том, нужно ли для перехода на новую структуру провести новое отборочное соревнование с июля по ноябрь 2023 года положительно ответили 32 клуба.

Сообщается, что против реформы выступили только 9 клубов: 3 из первой лиги, 6 из второй. Однако клубы не смогли прийти к единому мнению, когда проводить реформу. Решение будет принято на Исполкоме РФС.

С большой долей вероятности, если реформу запустят уже сейчас, то в буферной зоне в первый год деления на две десятки не будет — туда запустят 20 команд (4 вылетевшие из ЛЛМ+занявшие в группах 2Д места со второго по пятое). При этом важным критерием будет лицензирование.

Оттягивание решения по реформе означает потерю целого года.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявлял, что «в целом все согласны с тем, что реформа нужна».