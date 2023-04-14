«Алания» спасла ничью в матче с «Волгарем» в первой лиге

«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Волгарем» в матче 27-го тура первой лиги — 2:2.

Владикавказцы сумели выйти вперед на 12-й минуте благодаря голу Николая Гиоргобиани, но после этого гости сначала отыгрались усилиями Артема Делькина, а затем и вышли вперед после гола Данилы Козлова. Ничью для «Алании» спас Батраз Гурциев, забивший на 82-й минуте.

«Алания» с 45 очками осталась на третьем месте в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь», набравший 40 очков, сохранил пятую строчку.