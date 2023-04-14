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«Алания» спасла ничью в матче с «Волгарем» в первой лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Алания» на своем поле сыграла вничью с «Волгарем» в матче 27-го тура первой лиги — 2:2.

Владикавказцы сумели выйти вперед на 12-й минуте благодаря голу Николая Гиоргобиани, но после этого гости сначала отыгрались усилиями Артема Делькина, а затем и вышли вперед после гола Данилы Козлова. Ничью для «Алании» спас Батраз Гурциев, забивший на 82-й минуте.

«Алания» с 45 очками осталась на третьем месте в турнирной таблице первой лиги. «Волгарь», набравший 40 очков, сохранил пятую строчку.

Россия. ФНЛ. 27-й тур
14 апр, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
2:2
Волгарь

Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Волгарь
1
0
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Стали известны итоги голосования клубов ФНЛ по поводу реформы второй лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 26 6 6 14 25-35 24
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
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14.04 19:00
Алания – Волгарь
 2 : 2
15.04 11:30
Енисей – Балтика
 - : -
15.04 12:00
Уфа – Акрон
 - : -
15.04 14:00
Родина – Динамо Мх
 - : -
15.04 16:00
Рубин – Шинник
 - : -
15.04 16:00
Волга – Арсенал
 - : -
15.04 17:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 17:30
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 19:00
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