Нападающий «Акрона» Понсе назвал холод главной проблемой игры в России

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе в комментарии для «СЭ» назвал главные сложности игры в России.

«РПЛ на 100 процентов лучше датской лиги. Лучше ли итальянской? Не могу сказать. Россия осталась такой, какой была. Для меня сложнее всего переносить холод. Плюс язык очень сложный. Есть только такие проблемы», — сказал Понсе «СЭ».

Андрес Понсе выступал в Италии за «Сампдорию», «Ливорно» и «ФеральпиСало», а в Дании — за «Вайле». В России до перехода в «Акрон» 26-летний венесуэлец успел поиграть за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».