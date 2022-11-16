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16 ноября, 15:11

Экс-тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

Виктория Кравченко
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Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

КДК РФС решил дисквалифицировать бывшего главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча, еще одну игру он пропустит автоматически из-за получения красной карточки.

13 ноября «Рубин» дома сыграл вничью с «Енисеем» (0:0) в матче 18-го тура первой лиги. Слуцкий получил красную карточку на 86-й минуте за оскорбление арбитра.

Глава комитета Артур Григорьянц отметил, что дисквалификация будет действовать независимо от перехода Слуцкого в другой клуб РФС. Он также рассказал, что ни представители казанского клуба, ни сам тренер на заседании не присутствовали, хотя были приглашены.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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Чалый считает, что результаты Слуцкого в «Рубине» были неудовлетворительными

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 Балтика 18 9 8 1 32-21 35
3
 Арсенал 18 9 4 5 28-20 31
4
 Рубин 18 8 7 3 31-21 31
5
 Енисей 18 8 7 3 26-19 31
6
 СКА-Хаб. 18 8 5 5 33-21 29
7
 Шинник 18 8 3 7 21-20 27
8
 КАМАЗ 18 7 6 5 23-18 27
9
 Нефтехимик 18 7 6 5 17-12 27
10
 Волгарь 18 7 5 6 19-17 26
11
 Динамо Мх 18 6 7 5 14-14 25
12
 Родина 18 5 5 8 17-23 20
13
 Акрон 18 4 8 6 18-24 20
14
 Уфа 18 4 6 8 14-24 18
15
 Велес 18 5 1 12 13-30 16
16
 Кубань 18 4 4 10 16-20 16
17
 Краснодар-2 18 3 3 12 12-31 12
18
 Волга 18 2 6 10 13-27 12
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Балтика – Шинник
 - : -
20.11 12:00
Уфа – Рубин
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Енисей – Алания
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Нефтехимик – Волга
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20.11 15:00
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20.11 15:00
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