Экс-тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на два матча за оскорбление судьи

КДК РФС решил дисквалифицировать бывшего главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого на два матча, еще одну игру он пропустит автоматически из-за получения красной карточки.

13 ноября «Рубин» дома сыграл вничью с «Енисеем» (0:0) в матче 18-го тура первой лиги. Слуцкий получил красную карточку на 86-й минуте за оскорбление арбитра.

Глава комитета Артур Григорьянц отметил, что дисквалификация будет действовать независимо от перехода Слуцкого в другой клуб РФС. Он также рассказал, что ни представители казанского клуба, ни сам тренер на заседании не присутствовали, хотя были приглашены.

15 ноября «Рубин» объявил о том, что Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера команды по собственному желанию. 51-летний специалист возглавлял казанский клуб с декабря 2019 года.