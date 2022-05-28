Директор «Енисея» Ивахов — о победе в конкурсе от РФС: «Очень рады, что наш труд был оценен»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу красноярского клуба в конкурсе от РФС «Россия — футбольная страна».

«Енисей» победил в номинации «Лучший профессиональный клуб в развитии массового футбола». На втором месте ЦСКА, сразу за ними «Уфа».

«Нам очень приятно за оценку нашего труда. Мы очень много поработали, разработали коммуникационную стратегию популяризации футбола ФК «Енисей» в Красноярском крае. У нас есть лозунг: ««Енисей» объединяет». Мы провели такие мероприятия, как футбольные фестивали в малых городах Краснодарского края «Футбол в каждый двор», «Футбол в школу», студия в match-day. Также мы провели совместные мероприятия с нашими друзьями из адаптивных организаций», — сказал Алексей Ивахов «СЭ».

Также Ивахов рассказал о том, что «Енисей» поднял ветеранское движение, собрал бывших звезд клуба, которые участвовали в футбольных фестивалях.

«Помимо решения спортивных задач — радовать как можно больше наших красноярцев и развивать игроков, мы ставили себе задачу, чтобы как можно больше людей любили футбол так же, как и мы, чтобы команда стала народной, чтобы привлекать в наш любимый спорт как можно больше людей разных слоев населения.

Мы очень рады, что наш общеколлективный труд был оценен в том числе и РФС. Теперь нам удалось всколыхнуть не только футбольную общественность нашей зрелищной игрой, но и своими действиями по популяризации футбола в Красноярском крае. Также хотел бы поблагодарить всех наших партнеров сети организаций, которые принимали участие в мероприятиях, а также наших болельщиков, ведь только вместе мы победим", — добавил Ивахов.