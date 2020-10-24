«Спартак-2» уступил «Волгарю»
В матче 17-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ «Волгарь» принимал «Спартак-2». Хозяева победили со счетом 2:0.
Олимп — ФНЛ
17-й тур
«Волгарь» (Астрахань) — «Спартак-2» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Погосов, 60 (1:0). Воробьев, 80 — с пенальти (2:0).
«Волгарь» (Астрахань): Саганович, Локтионов, Журавлев, Бердников, Козлов, Ведерников (Лобкарев, 46), Мендель, Павлишин (Полубояринов, 58), Белоус (Болонин, 66), Воробьев (Гасилин, 84), Погосов (Емельянов, 68).
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Дьяков, Воропаев, Миронов (Вит.Шитов, 85), Петрунин, Ходорченко, Ташаев (Данилин, 81), Денисов, Лайкин (Бакалюк, 38), Муминов, Осмоловский (Влад.Шитов, 66).
Предупреждения: Ведерников, 40. Ходорченко, 43. Белоус, 64. Бакалюк, 73. Мендель, 82. Гасилин, 90+1.
Судья: Амелин (Тула).
24 октября. Астрахань. Стадион «Центральный».
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