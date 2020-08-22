«Спартак-2» разорвал «Иртыш», Баду впервые забил за красно-белых
«Спартак-2» всухую разгромил «Иртыш» в матче 5-го тура Тинькофф-РПЛ — 5:0. Счет открыл 23-летний хавбек красно-белых Малколм Баду. Для немецкого футболиста этот мяч стал первым за московский клуб.
В другой встрече новичок ФНЛ «Велес» одолел «Шинник» и поднялся в зону стыков на третье место — 2:1.
Еще две игры завершились вничью: «Нижний Новгород» и «Алания» разошлись миром 1:1, а «Текстильщик» и «Енисей» забили друг другу по 2 мяча.
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5-й тур
«Иртыш» (Омск) — «Спартак-2» (Москва) — 0:5 (0:1)
Голы: Баду, 18 (0:1). Оганесян, 57 (0:2). Игнатов, 59 (0:3). Влад.Шитов, 74 (0:4). Влад.Шитов, 80 (0:5).
«Иртыш»: Авдюшкин, Шакуро, Масловский, Рукас, Крикуненко, Кузнецов (Киселев, 33), Стеклов (Дергачев, 46), Кротов, Подоксенов, Донсков (Тарабанов, 64), Гордиенко (Морозов, 46).
«Спартак-2»: Поплевченков, Литвинов (Денисов, 72), Воропаев, Баду, Петрунин (Детенышев, 81), Миронов, Дьяков, Игнатов (Данилин, 72), Оганесян, Бакалюк (Лайкин, 78), Кожедуб (Влад.Шитов, 60).
Предупреждения: Шакуро, 21. Крикуненко, 55. Влад.Шитов, 60. Дергачев, 83.
Удаление: Шакуро, 41.
Судья: Буланов (Саранск).
22 августа. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Шинник» (Ярославль) — «Велес» (Москва) — 1:2 (0:2)
Голы: Климов, 6 (0:1). Максименко, 45+1 (0:2). Низамутдинов, 85 — с пенальти (1:2).
«Шинник»: Матюша, Покидышев, Кутин, Евсеев (Стрелов, 57), Тананеев, Зинков, Наседкин (Пухов, 57), Олейников (Голуб, 81), Гонгапшев (Мацхарашвили, 56), Низамутдинов, Самодин.
«Велес»: Городовой, Котов (Вакулич, 63), Климов, Малания, Ботака-Иобома, Кирсанов, Максименко (Поляков, 90+1), Осипов, Галоян (Фищенко, 76), Майга (Макаров, 76), Баев (Стефанович, 74).
Предупреждения: Баев, 14. Котов, 20. Кутин, 34. Тананеев, 47. Евсеев, 53. Низамутдинов, 60. Пухов, 64. Майга, 73. Кирсанов, 84.
Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).
22 августа. Ярославль. Стадион «Шинник».
«Нижний Новгород» — «Алания» (Владикавказ) — 1:1 (0:0)
Голы: Хадарцев, 83 (0:1). Гоцук, 90+1 (1:1).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуйков, Гоцук, Темников, Шумских, Шарипов (Комолов, 85), Гащенков, Ставпец (Попов, 80), Сапета, Мичуренков (Алиев, 69), Федчук (Горбунов, 46).
«Алания»: Солдатенко, Д.Кобесов, Шавлохов, Бутаев, Засеев, Кочиев, Д.Кобесов (Гурциев, 69), Дзахов (Хосонов, 57), Магомедов (Цараев, 79), Машуков (Суанов, 67), Хадарцев (Хугаев, 86).
Предупреждения: Малоян, 8. Солдатенко, 33. Темников, 34. Дзахов, 49. Суанов, 71. Бутаев, 74. Зуйков, 82. Гурциев, 84. Алиев, 88. Попов, 90+3.
Судья: Фролов (Москва).
22 августа. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Текстильщик» (Иваново) — «Енисей» (Красноярск) — 2:2 (2:0)
Голы: Аппаев, 8 (1:0). Бачинский, 21 (2:0). Ломакин, 51 (2:1). Обивалин, 75 — в свои ворота (2:2).
«Текстильщик»: Смирнов, Губочкин, Обивалин, Фомин, Романенко, Мосейчук (Шленкин, 73), Сидоров (Мухаметзянов, 72), Горюшкин (Солодков, 56), Маричев, Бачинский (Агеев, 46), Аппаев.
«Енисей»: Опарин, Марков, Рукас, Кичин, Цховребов, Иванов (Ломакин, 28), Галимов (Песиков, 66), Зотов, Глушков (Комков, 47), Лескано (Дворников, 62), Саная.
Предупреждения: Мосейчук, 19. Лескано, 59. Марков, 73. Дворников, 84.
Судья: Соколов (Воронеж).
22 августа. Иваново. Стадион «Текстильщик».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/