«Спартак»-2 объявил об уходе двух футболистов

«Спартак»-2 сообщил об уходе двух футболистов. Команду покинули 21-летний полузащитник Владислав Васильев и 20-летний защитник Максим Сазонов.

Сазонов — воспитанник академии красно-белых. За «Спартак»-2 он отыграл 21 матч. Васильев выступал в московском клубе с начала 2019 года. В его активе 28 игр за «Спартак»-2.

После 26 туров ФНЛ «Спартак»-2 занимает 12-е место в турнирной таблице.