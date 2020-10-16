Состав «Акрона» пополнил футболист из Македонии

Новобранцем «Акрона» стал 20-летний полузащитник ФК «Македония Герче Петров» Сефер Эмини. Клуб заключил долгосрочный контракт с перспективным полузащитником — сроком на четыре года, сообщает сайт команды.

Совсем скоро он должен присоединиться к команде и готовиться к игре с брянским «Динамо». В «Акроне» Эмини будет выступать под 22-м номером.

Молодой балканец на протяжении последних трех сезонов выступал за первую команду в первой лиге (элитный дивизион страны). В общей сложности Эмини сыграл за «Македонию Герче Петров» в 32 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Также Эмини получал вызовы в молодежные сборные Македонии.