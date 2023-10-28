Гол Чудина принес «Акрону» победу над «Соколом»
«Акрон» на выезде обыграл «Сокол» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.
Победу тольяттинской команде принес гол полузащитника Ивана Чудина на 35-й минуте встречи.
После этой игры «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. «Сокол» с 19 очками идет на 14-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|16
|9
|3
|4
|21-10
|30
|
2
|Алания
|16
|8
|5
|3
|18-13
|29
|
3
|Динамо Мх
|15
|8
|4
|3
|15-6
|28
|
4
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
5
|Химки
|15
|7
|4
|4
|20-16
|25
|
6
|Арсенал
|16
|5
|8
|3
|18-15
|23
|
7
|СКА-Хаб.
|16
|6
|4
|6
|18-18
|22
|
8
|Енисей
|16
|6
|3
|7
|24-21
|21
|
9
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
10
|Шинник
|15
|6
|2
|7
|18-23
|20
|
11
|КАМАЗ
|16
|5
|5
|6
|15-15
|20
|
12
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
13
|Сокол
|16
|5
|4
|7
|17-27
|19
|
14
|Родина
|15
|4
|6
|5
|19-17
|18
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|16
|3
|5
|8
|12-20
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|27.10
|16:30
|
Алания – Арсенал
|1 : 1
|28.10
|07:00
|
СКА-Хаб. – Ленинградец
|2 : 1
|28.10
|11:30
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 0
|28.10
|14:00
|
Сокол – Акрон
|0 : 1
|28.10
|16:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|28.10
|16:00
|
Волгарь – Родина
|- : -
|28.10
|16:30
|
Кубань – Черноморец
|- : -
|28.10
|17:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|28.10
|18:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|7
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
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