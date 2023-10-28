Гол Чудина принес «Акрону» победу над «Соколом»

«Акрон» на выезде обыграл «Сокол» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Победу тольяттинской команде принес гол полузащитника Ивана Чудина на 35-й минуте встречи.

После этой игры «Акрон» вышел на первое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. «Сокол» с 19 очками идет на 14-й позиции.