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Сегодня, 15:15

«Кубань» — «Черноморец»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Матч «Кубань» — «Черноморец» пройдет 28 октября в 16:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Черноморец».
Фото ФК «Черноморец»

«Кубань» на своем поле сыграет против «Черноморца» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги в субботу, 28 октября. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Смотреть в прямом эфире бесплатную видеотрансляцию матча «Кубань» — «Черноморец» можно будет в социальной сети ВКонтакте в официальной группе Мелбет-Первой лиги. Ключевые события противостояния ФНЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 16:30. Кубань (Краснодар)
Кубань
Черноморец

В активе «Кубани» имеется всего 12 очков и 17-е место. «Черноморец» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Узнать расписание трансляций 16-го тура Мелбет-Первой лиги можно по ссылке.

ФНЛ: результаты матчей первой лиги и обзоры, интервью игроков и тренеров, мнения журналистов и турнирная таблица в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Кубань
ФК Черноморец (Новороссийск)
0
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«Шинник» — «Торпедо»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

Гол Чудина принес «Акрону» победу над «Соколом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Акрон 16 9 3 4 21-10 30
2
 Алания 16 8 5 3 18-13 29
3
 Динамо Мх 15 8 4 3 15-6 28
4
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
5
 Химки 15 7 4 4 20-16 25
6
 Арсенал 16 5 8 3 18-15 23
7
 СКА-Хаб. 16 6 4 6 18-18 22
8
 Енисей 16 6 3 7 24-21 21
9
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
10
 Шинник 15 6 2 7 18-23 20
11
 КАМАЗ 16 5 5 6 15-15 20
12
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
13
 Сокол 16 5 4 7 17-27 19
14
 Родина 15 4 6 5 19-17 18
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 16 3 5 8 12-20 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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20 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.10 16:30
Алания – Арсенал
 1 : 1
28.10 07:00
СКА-Хаб. – Ленинградец
 2 : 1
28.10 11:30
Енисей – КАМАЗ
 2 : 0
28.10 14:00
Сокол – Акрон
 0 : 1
28.10 16:00
Шинник – Торпедо
 - : -
28.10 16:00
Волгарь – Родина
 - : -
28.10 16:30
Кубань – Черноморец
 - : -
28.10 17:00
Нефтехимик – Тюмень
 - : -
28.10 18:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 7
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Самину Квари Абдуллахи

Самину Квари Абдуллахи

Динамо

 3
Владислав Галкин

Владислав Галкин

Акрон

 3
И К Ж
Алексей Гречкин

Алексей Гречкин

Черноморец Н

 13 1 2
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 14 1 2
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 10 1 1
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